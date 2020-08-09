Птицы из гдовского «Дома белого аиста» отправились в южные края

22:33, 09 августа 2020, ПАИ

Гдовский «Дом белого аиста» попрощался с некоторыми своими подопечными, 8 августа птицы отправились на юг вместе со стаей других аистов. Об этом сообщается в группе волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте».

«Стремительно приближается грустное время прощания с аистами. Уже опустели многие гнёзда, на полях собираются предотлётные скопления, и вчера днём над «Аистиным центром» кружила стая из 24 аистов. Судя по всему, часть наших аистов улетела с ними! Счастливого пути вам, птицы, приносящие счастье, пусть в дороге вам встречаются только добрые люди!» – написали орнитологи.

Часть птиц в следующем году вернётся назад в Гдовский район, но только те, кто выживут. «У них очень много опасностей на пути, высокая смертность в первый год», – отметила руководитель центра Марина Сиденко.

По замечанию специалиста, в прошлом году миграция аистов началась уже 4 августа.