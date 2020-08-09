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Общество

Птицы из гдовского «Дома белого аиста» отправились в южные края

Фото: "Дом белого аиста".

Гдовский «Дом белого аиста» попрощался с некоторыми своими подопечными, 8 августа птицы отправились на юг вместе со стаей других аистов. Об этом сообщается в группе волонтёрского центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: "Дом белого аиста".

«Стремительно приближается грустное время прощания с аистами. Уже опустели многие гнёзда, на полях собираются предотлётные скопления, и вчера днём над «Аистиным центром» кружила стая из 24 аистов. Судя по всему, часть наших аистов улетела с ними! Счастливого пути вам, птицы, приносящие счастье, пусть в дороге вам встречаются только добрые люди!» – написали орнитологи.

Фото: "Дом белого аиста".

Часть птиц в следующем году вернётся назад в Гдовский район, но только те, кто выживут. «У них очень много опасностей на пути, высокая смертность в первый год», – отметила руководитель центра Марина Сиденко.

По замечанию специалиста, в прошлом году миграция аистов началась уже 4 августа.

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