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Общество

Самый маленький в мире бар открылся в Москве

Фото: @profsouz_bars

В Москве открылся бар, в котором помещается только три человека – бармен и два гостя. Об этом сообщается в Instagram барного объединения «Профсоюз».

Кроме того, в заведение с названием «Тройничок» не пускают по одному: в баре должны обязательно находиться два гостя.

Фото: @profsouz_bars

Москвичи изъявили желание побывать в необычном заведении и предложили затемнить кабинку, чтобы те, кто остались снаружи, не видели, что происходит внутри.

Как пишет «Москвич Mag», прежде титул самого маленького бара в мире принадлежал миланскому Back Door 43, где могли находиться только четыре человека.

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