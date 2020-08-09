Самый маленький в мире бар открылся в Москве

23:07, 09 августа 2020, ПАИ

В Москве открылся бар, в котором помещается только три человека – бармен и два гостя. Об этом сообщается в Instagram барного объединения «Профсоюз».

Кроме того, в заведение с названием «Тройничок» не пускают по одному: в баре должны обязательно находиться два гостя.

Москвичи изъявили желание побывать в необычном заведении и предложили затемнить кабинку, чтобы те, кто остались снаружи, не видели, что происходит внутри.

Как пишет «Москвич Mag», прежде титул самого маленького бара в мире принадлежал миланскому Back Door 43, где могли находиться только четыре человека.