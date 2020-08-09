0
23:44
«Грибов тьма»: жители Псковской области делятся фотографиями лесного урожая
22:33
Птицы из гдовского «Дома белого аиста» отправились в южные края
22:12
Праздничное богослужение прошло на месте возрождающегося Пантелеимонова монастыря в Пскове
20:48
Михаил Ведерников: Сето через века пронесли свою обособленность и самобытность
19:49
Публикуем видео с места столкновения Audi и пассажирского автобуса под Псковом
19:07
26 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
17:53
ВИДЕО: Силовой кабель загорелся на предприятии в Пскове
Еще новости
Общество

Ещё 13 человек умерли от коронавируса в Москве

В столице России за прошедший день скончалось 13 пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб Москвы.

«В Москве скончалось 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», – говорится в сообщении.

Оперативный штаб напоминает, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом. Заниматься самолечением не стоит.

Ранее в Росстате заявили, что в июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии.

В Псковской области число инфицированных коронавирусом достигло 3 961, побороли коронавирусную инфекцию 2 850 человек. Скончалось 57 пациентов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Ещё 13 человек умерли от коронавируса в Москве В России зафиксирован минимальный недельный прирост случаев коронавируса за 16 недель 1233 человека заболели коронавирусом в Пскове За сутки 15 жителей Псковской области избавились от коронавируса Ещё 33 человека заразились коронавирусом в Псковской области Михаил Ведерников: Масочный режим не отменён Большой и Мариинский театры ушли на карантин Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 августа Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области» Вирусолог рассказал, кому нельзя вводить вакцину от коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Грибов тьма»: жители Псковской области делятся фотографиями лесного урожая
09 августа 2020
«Грибов тьма»: жители Псковской области делятся фотографиями лесного урожая
Птицы из гдовского «Дома белого аиста» отправились в южные края
09 августа 2020
Птицы из гдовского «Дома белого аиста» отправились в южные края
Праздничное богослужение прошло на месте возрождающегося Пантелеимонова монастыря в Пскове
09 августа 2020
Праздничное богослужение прошло на месте возрождающегося Пантелеимонова монастыря в Пскове
Михаил Ведерников: Сето через века пронесли свою обособленность и самобытность
09 августа 2020
Михаил Ведерников: Сето через века пронесли свою обособленность и самобытность
Публикуем видео с места столкновения Audi и пассажирского автобуса под Псковом
09 августа 2020
Публикуем видео с места столкновения Audi и пассажирского автобуса под Псковом
26 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
09 августа 2020
26 градусов тепла обещают псковичам в понедельник
ВИДЕО: Силовой кабель загорелся на предприятии в Пскове
09 августа 2020
ВИДЕО: Силовой кабель загорелся на предприятии в Пскове
Возгорание силового кабеля произошло на улице Леона Поземского в Пскове
09 августа 2020
Возгорание силового кабеля произошло на улице Леона Поземского в Пскове

Идет загрузка...