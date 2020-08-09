Ещё 13 человек умерли от коронавируса в Москве
В столице России за прошедший день скончалось 13 пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит оперштаб Москвы.
«В Москве скончалось 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», – говорится в сообщении.
Оперативный штаб напоминает, что при любых симптомах ОРВИ необходимо оставаться дома и вызвать врача на дом. Заниматься самолечением не стоит.
Ранее в Росстате заявили, что в июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии.
В Псковской области число инфицированных коронавирусом достигло 3 961, побороли коронавирусную инфекцию 2 850 человек. Скончалось 57 пациентов.