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Общество

Осенняя погода ожидает Псковскую область на этой неделе

Похолодание прогнозируется в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах с середины недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Погода, характерная для сентября, установится уже в ближайшие дни. Температура будет ниже установленной нормы на 3-4 градуса. Помимо этого, синоптики обещают небольшие дожди.

«В четверг температура прогнозируется ниже нормы на 3-4 градуса. Это уже сентябрьская погода. Такая погода должна быть в начале второй декады сентября, – сообщил Роман Вильфанд. – Начиная со среды погода будет облачной. Небо будет северным: невысокие облака, небольшой дождь. Но для сильных осадков условий нет».

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