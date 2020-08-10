Осенняя погода ожидает Псковскую область на этой неделе

07:08, 10 августа 2020, ПАИ

Похолодание прогнозируется в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах с середины недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Погода, характерная для сентября, установится уже в ближайшие дни. Температура будет ниже установленной нормы на 3-4 градуса. Помимо этого, синоптики обещают небольшие дожди.

«В четверг температура прогнозируется ниже нормы на 3-4 градуса. Это уже сентябрьская погода. Такая погода должна быть в начале второй декады сентября, – сообщил Роман Вильфанд. – Начиная со среды погода будет облачной. Небо будет северным: невысокие облака, небольшой дождь. Но для сильных осадков условий нет».