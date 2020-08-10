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Общество

Осенью россияне могут столкнуться с более тяжёлым течением COVID-19

«Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19», - сообщил академик РАН Арег Тотолян в интервью газете «Известия».

Более тяжелое течение коронавирусной пневмонии может быть связано с сочетанием COVID-19 c сезонными инфекциями. Кроме того, Арег Тотолян отметил, что неизвестно, как инфекцию перенесут люди, соблюдавшие жесткий режим самоизоляции.

Введение режима самоизоляции осенью академик считает ненужным, отмечая, что «могут быть вспышки в отдельных населенных пунктах, и тогда резонными будут локальные ограничительные меры, где-то - с закрытием школ и вузов». По мнению академика, весной жесткие меры ограничений были нужны для того, чтобы «выиграть время в борьбе с неконтролируемой эпидемией и нарастить мощности здравоохранения».

Арег Тотолян отметил, что даже в случае SARS-CoV-2 [возбудитель коронавирусной инфекции] работают обычные меры по укреплению иммунитета. Так что для профилактики «стоит применять комплексные витамины, особенно С и D. Также в качестве профилактического средства и в первые два дня заболевания эффективен интерферон-альфа в виде спрея или капель в нос».

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