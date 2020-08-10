0
12:34
Россияне после выхода на пенсию хотели бы получать 59 тысяч рублей
12:06
Детскую площадку с Емелей на печи установили в центре Пскова
11:38
Скамейки отреставрировали у памятника Александру Невскому в Пскове
11:25
Ещё 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области
11:22
Подростка на велосипеде сбили на Завеличье
10:56
Похожий на живую изгородь забор установили вокруг великолукского динопарка
10:47
Вошли в колею. Главные события месяца глазами экспертов. Июль 2020
Еще новости
Общество

Автовладельцев России предупреждают о серьёзных изменениях

Фото: Андрей Степанов.

Грядущей осенью автомобилистов России ждет ряд важных изменений, сообщает ТАСС.

С конца августа расчет стоимости полисов ОСАГО изменится. Размер индивидуальной базовой ставки составит 2 471 рубль в минимальном значении, максимальная ставка вырастет до 5 436 рублей.

Кроме того, некоторые водители смогут получить индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля. Роль могут сыграть и семейное положение, и наличие детей у автомобилиста. Итоговый тариф в любом случае не будет превышать предельно разрешенный базовый.

Процедура техосмотра, приостановленная из-за эпидемии COVID-10, будет возобновлена после 30 сентября.

Также с 31 октября планируется снижение тарифов на платных участках автомагистралей. Действие летних тарифов продлили до 31 октября. Это связано с тем, что сезон отпусков в России сдвинулся из-за ограничительных мер.

С осени будут вводиться новые требования. Водители должны будут предоставлять фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания. Помимо этого, координаты автомобиля начнут сверять с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать с помощью камер.

Изменения затронут основные документы — ПТС и СТС. В них будет заноситься больше данных. В частности, появятся сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учёт на ограниченный срок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Россияне после выхода на пенсию хотели бы получать 59 тысяч рублей
10 августа 2020
Россияне после выхода на пенсию хотели бы получать 59 тысяч рублей
Детскую площадку с Емелей на печи установили в центре Пскова
10 августа 2020
Детскую площадку с Емелей на печи установили в центре Пскова
Скамейки отреставрировали у памятника Александру Невскому в Пскове
10 августа 2020
Скамейки отреставрировали у памятника Александру Невскому в Пскове
Ещё 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области
10 августа 2020
Ещё 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области
Подростка на велосипеде сбили на Завеличье
10 августа 2020
Подростка на велосипеде сбили на Завеличье
Похожий на живую изгородь забор установили вокруг великолукского динопарка
10 августа 2020
Похожий на живую изгородь забор установили вокруг великолукского динопарка
Открыта продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля
10 августа 2020
Открыта продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля
Более 50 человек приняли участие в онлайн-фестивале Полистовского заповедника «РосянкаFEST»
10 августа 2020
Более 50 человек приняли участие в онлайн-фестивале Полистовского заповедника «РосянкаFEST»

Идет загрузка...