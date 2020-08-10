Автовладельцев России предупреждают о серьёзных изменениях

08:00, 10 августа 2020, ПАИ

Грядущей осенью автомобилистов России ждет ряд важных изменений, сообщает ТАСС.

С конца августа расчет стоимости полисов ОСАГО изменится. Размер индивидуальной базовой ставки составит 2 471 рубль в минимальном значении, максимальная ставка вырастет до 5 436 рублей.

Кроме того, некоторые водители смогут получить индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД, тип и возраст автомобиля. Роль могут сыграть и семейное положение, и наличие детей у автомобилиста. Итоговый тариф в любом случае не будет превышать предельно разрешенный базовый.

Процедура техосмотра, приостановленная из-за эпидемии COVID-10, будет возобновлена после 30 сентября.

Также с 31 октября планируется снижение тарифов на платных участках автомагистралей. Действие летних тарифов продлили до 31 октября. Это связано с тем, что сезон отпусков в России сдвинулся из-за ограничительных мер.

С осени будут вводиться новые требования. Водители должны будут предоставлять фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания. Помимо этого, координаты автомобиля начнут сверять с координатами пункта ТО, а нарушения правил техосмотра будут фиксировать с помощью камер.

Изменения затронут основные документы — ПТС и СТС. В них будет заноситься больше данных. В частности, появятся сведения о мощности двигателя и сроке государственной регистрации, если автомобиль поставили на учёт на ограниченный срок.