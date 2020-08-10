МЧС предупреждает жителей Псковской области о грозах в ближайшие часы

08:30, 10 августа 2020, ПАИ

10 августа в Псковской области ожидаются грозы и порывистый ветер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сегодня, начиная с периода 10-13 часов, по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра», - сообщили в МЧС.

Местных жителей призывают быть внимательными и осторожными. При возникновении любой чрезвычайной ситуации стоит позвонить по телефону 01, с мобильного – 112 или 101.