ВИДЕО: Изборск с высоты птичьего полёта

08:54, 10 августа 2020, ПАИ

Видеороликом, показывающим Изборск с высоты птичьего полета, поделился с Псковским агентством информации путешественник из Москвы Александр Фёдоров.

«Недалеко от городка Печоры есть небольшая деревенька, как её ещё называют - Изборск. Где находится древняя крепость. Именно это место мы посетили, немного погуляли по ней и поснимали с воздуха», - рассказал Александр.

Видеоролик появился на канале о путешествиях «Moscow Never Sleeps» и пополнил серию видео о Псковской области.

Также на канале можно посмотреть на Печоры с высоты птичьего полета.