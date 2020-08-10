Названы наиболее востребованные специальности в июле

09:31, 10 августа 2020, ПАИ

Самыми востребованными в июле этого года оказались специалисты в сферах рекламы, маркетинга и PR. По данным исследования сервиса «Работа.ру», количество вакансий в этих отраслях увеличилось на 84%, пишет ТАСС.

В частности, вакансий для специалистов в сфере рекламы стало на 26% больше.

Также на 67% увеличилось количество предложений для специалистов в области финансов и страхования.

Более того, в июле на сервисе на 31% увеличилось количество компаний, размещающих объявления. В сфере культуры и образования прирост составил 37%, в торговле - 35%, в сфере услуг - 34%. Предложений для выпускников и студентов в июле стало на 31% больше, чем в июне.

Заметно и активное восстановление отрасли торговли и услуг. Количество вакансий продавцов-консультантов выросло на 30%, менеджеров по продажам - на 24%, продавцов-кассиров - на 27%. В сфере общественного питания количество вакансий выросло на 36%.