Шесть псковичей повторно попались за рулём нетрезвыми

09:41, 10 августа 2020, ПАИ

В Псковской области полиция поймала шестерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Нарушения ПДД выявлены в Островском, Бежаницком, Невельском, Палкинском, Порховском и Себежском районах области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, ночью 7 августа для проверки документов на улице Калинина в Острове был остановлен ВАЗ-21074 под управлением 34-летнего жителя Палкинского района. Установлено, что у автолюбителя имелись признаки алкогольного опьянения.

В этот же день нетрезвыми за руль сели 60-летний водитель ВАЗ-21214 в Бежаницком районе и 28-летний водитель ВАЗ-2107 в поселке Палкино. Его остановили для проверки документов на улице Островской, внимание инспекторов дорожного движения привлекло отсутствие номеров государственной регистрации транспортного средства.

8 августа нетрезвым оказался еще один водитель ВАЗ. 34-летнего невельчанина остановили в деревне Спасс-Балаздынь в Невельском районе. А в деревне Угоринка Себежского района для проверки документов был остановлен «Фольксваген Пассат», им управлял 57-летний местный житель. Мужчина оказался нетрезв, а ранее уже садился за руль иномарки «под градусом», заявили в ведомстве.

Среди нарушителей и водители двухколесного транспорта: в Порхове на улице Молодежной 59-летний мужчина в нетрезвом виде управлял мопедом «Альфа».