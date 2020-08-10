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Общество

Открыта продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля

Фото: пресс-служба Псковского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля открылась сегодня, 10 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина.

Фестиваль будет проходить с 20 по 28 сентября. Программа спектаклей, лекций, творческих встреч опубликована на официальном сайте фестиваля.

Спектакль «О рыбаке и рыбке» в постановке Яны Туминой в Псков привезёт Театр кукол Республики Карелия. В программе фестиваля запланировано два показа спектакля 21 сентября, в 15:00 и 20:00.

Продажи билетов на спектакли фестивальной программы будут открываться постепенно. Билеты на следующий спектакль станут доступны уже в ближайшие дни.

Обращаем внимание зрителей, что при проведении всех мероприятий программы XXVII Пушкинского фестиваля будут соблюдаться нормы противоэпидемиологической безопасности. Количество мест в зрительных залах будет сокращено.

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