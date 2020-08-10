Иммунолог заявил о невосприимчивых к коронавирусу людях

11:10, 10 августа 2020, ПАИ

Ученые зарегистрировали случаи, когда люди не могут заразиться COVID-19. Об этом рассказал «Известиям» академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», - отметил Арег Тотолян.

Также эксперт рассказал о случаях, когда у пациентов с подтвержденным тестом COVID-19 после перенесенного заболевания не вырабатываются антитела. По мнению академика, этот факт является одной из загадок SARS-CoV-2.

«Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали», - рассказал иммунолог.

Эксперт добавил, что обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей не так уж много, в то время как среди выздоравливающих от коронавируса их оказалось значительно больше.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера считает, что изучение таких людей поможет получить универсальное средстве борьбы с коронавирусной инфекцией.