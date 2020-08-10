Кассеты для бритвенных станков украл житель Пскова из магазина

11:17, 10 августа 2020, ПАИ

Из магазина житель Пскова украл кассеты для бритвенных станков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Из магазина на улице Коммунальной поступило сообщение о краже. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали 42-летнего мужчину. Он похитил из торгового зала кассеты для бритвенных станков общей стоимостью четыре тысячи рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.