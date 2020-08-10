Ещё 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области
В Псковской области коронавирусом заразился еще 21 человек, общее количество инфицированных достигло 3 тыс. 982 человека. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
По последним данным, за сутки никто не выздоровел. За весь период пандемии скончались 57 человек.
Статистика по районам
Псков – 1240
Великие Луки – 788
Бежаницкий район - 52
Великолукский район – 183
Гдовский район – 81
Дедовичский район – 55
Дновский район - 105
Красногородский район – 36
Куньинский район –39
Локнянский район - 13
Невельский район - 140
Новоржевский район – 22
Новосокольнический район - 79
Опочецкий район – 42
Островский район – 284
Палкинский район - 49
Печорский район – 44
Плюсский район – 99
Порховский район - 146
Псковский район – 334
Пустошкинский район – 22
Пушкиногорский район - 11
Пыталовский район – 22
Себежский район – 28
Струго-Красненский район – 45
Усвятский район - 23