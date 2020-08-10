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Общество

Ещё 21 человек заразился коронавирусом в Псковской области

В Псковской области коронавирусом заразился еще 21 человек, общее количество инфицированных достигло 3 тыс. 982 человека. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

По последним данным, за сутки никто не выздоровел. За весь период пандемии скончались 57 человек.

Статистика по районам

Псков – 1240                                                                

Великие Луки – 788

Бежаницкий район - 52

Великолукский район – 183

Гдовский район – 81

Дедовичский район – 55

Дновский район - 105

Красногородский район – 36

Куньинский район –39

Локнянский район - 13

Невельский район - 140

Новоржевский район – 22

Новосокольнический район - 79

Опочецкий район – 42

Островский район – 284

Палкинский район - 49

Печорский район – 44

Плюсский район – 99

Порховский район - 146

Псковский район – 334

Пустошкинский район – 22

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 28

Струго-Красненский район – 45

Усвятский район - 23

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