Дорожные полицейские проверили безопасность общественного транспорта в Новосокольниках

12:01, 10 августа 2020, ПАИ

В Новосокольниках дорожные полицейские проверили безопасность общественного транспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический».

В минувшие выходные была проведена проверка пассажирских автобусов для профилактики ДТП с транспортом категории «D».

Инспекторы проверили документы, прошёл ли водитель предрейсовый медицинский осмотр, работает ли тахограф, а также оборудован ли транспорт огнетушителем и на всех ли сиденьях имеются специальные ремни безопасности.

Для проверки было остановлено девять автобусов и выявлено одно правонарушение.