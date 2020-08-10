Детскую площадку с Емелей на печи установили в центре Пскова

12:06, 10 августа 2020, ПАИ

Игровую площадку для самых маленьких по мотивам сказки «По щучьему веленью» установили в Детском парке Пскова. 10 августа состоится «сказочное открытие» игрового комплекса, сообщается в группе детской игровой комнаты «Бабушкины сказки» в соцсети «ВКонтакте».

«В Детском парке города Пскова отсутствует площадка для детей самого маленького возраста, поэтому и возникла идея создать что-то новое и неповторимое для нашего города, вот почему за основу площадки взяли русскую народную сказку «По щучьему веленью», - пояснили создатели.



Фото: Детская игровая комната "Бабушкины сказки"



Фото: Детская игровая комната "Бабушкины сказки"



Фото: Детская игровая комната "Бабушкины сказки"



Фото: Детская игровая комната "Бабушкины сказки"



Фото: Детская игровая комната "Бабушкины сказки"



Фото: Детская игровая комната "Бабушкины сказки"



Фото: Детская игровая комната "Бабушкины сказки"



Фото: Детская игровая комната "Бабушкины сказки"



Фото: Детская игровая комната "Бабушкины сказки"

















В излюбленном псковичами парке детей встретит Емеля на печи и с балалайкой в руках, сани, небольшой теремок и, конечно, щука, по велению которой исполняются желания. Все аттракционы, карусели и другие элементы комплекса – полностью ручная работа.

Инициатором строительства площадки была команда проекта Детского центра народной культуры и русских традиций «Бабушкины сказки» и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Идею поддержала глава города Елена Полонская. Детский центр бесплатно построил и установил игровой комплекс. «Очень ждем всех жителей нашего города на нашей сказочной площадке!» - отмечают сотрудники Центра народной культуры и русских традиций.