Сохранить на осень и зиму резерв мест для лечения COVID-19 поручено правительству

12:25, 10 августа 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить осенью и зимой резерв коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как пишет газета «Известия», поручение есть в перечне по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону.

В документе также указано, что необходимо будет предусмотреть возможность дополнительного развертывания коек для лечения больных с осложненными случаями гриппа и других острых респираторных инфекций, а также изолирование потоков больных с различными инфекциями.

Владимир Путин также заявил о необходимости расширения применения современных электронных технологий для дистанционного взаимодействия врача и пациента, в том числе с помощью портала государственных и муниципальных услуг.