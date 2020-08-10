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Общество

Россияне после выхода на пенсию хотели бы получать 59 тысяч рублей

Фото Дарьи Хватковой.

59 тысяч рублей хотели бы получать россияне после выхода на пенсию. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследования НПФ Сбербанка, которое проводилось в городах с населением более 500 тысяч человек.

Сами на пенсию копят 12% из тех, кто в принципе делает накопления. В среднем россияне хотели бы получать 59 тысяч рублей – именно эта сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте. Мужчины в среднем рассчитывают получать 61 тысячу рублей. А женщины 56 тысяч.

Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 тысячи рублей). На втором месте находятся работники торговли и бытового обслуживания (61 тысяча рублей), на третьем - россияне, которые занимаются наукой и исследованиями (59 тысяч рублей).

Самую большую пенсию (92 тысячи рублей) хотели бы получать москвичи – это на 60% больше среднероссийского показателя. На втором месте жители Владивостока (78 тысяч рублей), на третьем – жители Санкт-Петербурга (70 тысяч рублей).

Самые скромные ожидания - у жителей Ульяновска и Ярославля (по 48 тысяч рублей).

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