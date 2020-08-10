Россияне после выхода на пенсию хотели бы получать 59 тысяч рублей

12:34, 10 августа 2020, ПАИ

59 тысяч рублей хотели бы получать россияне после выхода на пенсию. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на исследования НПФ Сбербанка, которое проводилось в городах с населением более 500 тысяч человек.

Сами на пенсию копят 12% из тех, кто в принципе делает накопления. В среднем россияне хотели бы получать 59 тысяч рублей – именно эта сумма обеспечит им достойную жизнь в зрелом возрасте. Мужчины в среднем рассчитывают получать 61 тысячу рублей. А женщины 56 тысяч.

Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 тысячи рублей). На втором месте находятся работники торговли и бытового обслуживания (61 тысяча рублей), на третьем - россияне, которые занимаются наукой и исследованиями (59 тысяч рублей).

Самую большую пенсию (92 тысячи рублей) хотели бы получать москвичи – это на 60% больше среднероссийского показателя. На втором месте жители Владивостока (78 тысяч рублей), на третьем – жители Санкт-Петербурга (70 тысяч рублей).

Самые скромные ожидания - у жителей Ульяновска и Ярославля (по 48 тысяч рублей).