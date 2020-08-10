Псковичка отсудила 50 тысяч рублей за падение в супермаркете

12:44, 10 августа 2020, ПАИ

69-летняя жительница Пскова получит 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда от крупной торговой сети, также ей возместят затраты на лечение. В августе прошлого года женщина упала в магазине и сломала руку. Псковский городской суд 5 августа 2020 года вынес решение по этому делу.

В иске пенсионерка просила взыскать с администрации магазина расходы на лечение (950,36 рубля), а также компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей.

В суде женщина рассказала, что 13 августа 2019 года зашла в магазин на улице Никольской в Пскове, в помещении шел ремонт, и на входе в торговый зал были растянуты провода. Она зацепилась за провод и упала, в результате чего получила перелом правой руки со смещением. Две недели пострадавшая провела в больнице, где перенесла операцию под наркозом, затем лечилась дома. Всего на лечение ушло около двух месяцев.

После выписки псковичка подала претензию в магазин, однако администрация супермаркета на нее не отреагировала, тогда пострадавшая обратилась в суд. Требование моральной компенсации псковичка обосновала тем, что руководство магазина не обеспечило безопасность покупателей во время ремонтных работ.

Представитель компании в суде пытался переложить ответственность за инцидент на подрядчика, который проводил ремонт в здании магазина, но суд установил, что вред здоровью был причинен именно по вине магазина, дирекция которого не обеспечила безопасность клиентов во время ремонта.

«С учетом указанных обстоятельств суд полагает, что взыскание с ответчика компенсации морального вреда в сумме 50 000 рублей будет являться справедливым, разумным и соразмерным содеянному», - говорится в решении суда. Также супермаркет возместит пенсионерке расходы на лечение - 950,36 рубля.