Контрабанду крупной партии леса пресекли на границе с Латвией в Псковской области

12:50, 10 августа 2020, ПАИ

Управление ФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней вскрыли и пресекли контрабандный канал по незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАЗЭС лесоматериалов в крупном размере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Псковской области.

Выяснилось, что генеральный директор компании «Дельта-Л» поставляла в адрес латвийских фирм-заказчиков лесоматериалы, не указанные в счетах и товарных накладных.

Приговором Пыталовского районного суда Псковской области подсудимая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 226.1 `УКРФ (контрабанда) и частью 2 статьи 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей).

Женщине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания условно и штрафа в размере 300 тысяч рублей.