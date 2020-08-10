В рамках проекта «Городская среда» в 2020 году в Псковской области отремонтируют 62 двора

12:55, 10 августа 2020, ПАИ

62 двора отремонтируют в Псковской области в 2020 году в рамках проекта «Городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В рамках партийного проекта «Городская среда» установят детские площадки, уложат асфальт, поставят новые скамейки и урны. Также планируется благоустроить 41 общественное пространство.

«Когда проект только начинался, люди не верили, что можно привести в порядок двор - установить детскую площадку, скамейки, уложить асфальт, оборудовать парковочные карманы для автомобилей, и что на это могут быть выделены средства. Но постепенно отношение изменилось. Стал виден результат, и жители многоквартирных домов активно проводят собрания собственников и включаются в работу. В Пскове, например, подано более 100 заявок на включение в программу, но с учетом финансовых возможностей выполняется ограниченное число проектов в год», — отметил региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов.

В следующем году предполагается сохранение финансирования по проекту «Городская среда». В совокупности с новым законом о «народном бюджете» это позволит благоустроить еще больше дворов и парков.

Масштабные работы по благоустройству в последние годы развернулись в большинстве городов России. В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для «народного бюджетирования» на муниципальном уровне. Он дает возможность жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь потратить бюджетные деньги — это может быть ремонт улицы или ДК, благоустройство сквера. Обязательное условие для проведения работ — общественный контроль.

Законопроект внесла в Госдуму «Единая Россия». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что в документе объединяются лучшие региональные практики — сама программа работает в отдельных областях с 2011 года, однако объем бюджетных средств, которые тратят с учетом мнения граждан, пока составляет порядка 1%.

«Президент поддержал нашу инициативу распространить «народное бюджетирование» на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти «живым», и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их территории лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность влиять на ситуацию», — сказал Андрей Турчак.