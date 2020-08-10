Восемь человек пострадали при взрыве газа в Волгограде

13:39, 10 августа 2020, ПАИ

В Волгограде при взрыве газа пострадали восемь человек. На автозаправочной станции загорелась и взорвалась цистерна с газом, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Пожар начался в 11:40 10 августа в Тракторозаводском районе на проспекте Ленина, 124а. В результате взрыва было разрушено здание станции. Возгорание удалось локализовать.

Пострадавшие были доставлены в больницу, один из них – водитель газовоза – находится в реанимации, остальные в ожоговом отделении.

В региональном главке МЧС уточнили, что четверо из пострадавших — пожарные. Прокуратура Волгоградской области начала проверку по данному факту.