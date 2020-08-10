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Жителя Опочки осудят за сбыт марихуаны

За сбыт марихуаны осудят жителя Опочки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Опочецкого района.

15 июня текущего года житель Опочки во время проведения оперативно-разыскного мероприятия незаконно сбыл лицу, выступающему в качестве закупщика наркотических средств, сверток с наркотическим средством в значительном размере. По факту сбыта наркотического средства было возбуждено уголовное дело.

Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет со штрафом до 500 000 рублей и с ограничением свободы до 2 лет.

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