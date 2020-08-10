Большой лесной брат — ПАИ-live c Олегом Чернеем

14:15, 10 августа 2020, ПАИ

Директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней рассказал в эфире ПАИ-live 10 августа, как устроена система мониторинга за лесом в регионе.

За состоянием лесного фонда в Псковской области наблюдает более 90 камер, которые «закрывают» своим следящим глазом почти всю территорию региона. Большой лесной брат 24 часа в сутки присматривает и фиксирует возгорания не только в лесных массивах.

Какая техника поступает на вооружение Противопожарного лесного центра по национальному проекту «Экология», когда Олег Черней станет «командующим» специальной авиабригадой, как Псковская область влияет на сохранение лесов по всей России — об этом в разговоре руководителя Противопожарного лесного центра с ведущим проекта ПАИ-live Александром Машкариным.