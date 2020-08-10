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Общество

19 единиц лесопожарной техники получит Псковская область в 2020 году

В 2020 году Псковская область получит 19 единиц лесопожарной техники. Об этом рассказал директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в прошлом году регион получил 37 единиц техники.

«Такого не было, как минимум, с 1991 года, - отметил Олег Черней. – В прошлом году мы получили 88 млн рублей на закупку техники, в этом – 45 млн, но возможно увеличение».

По словам спикера, в этом году регион получит 19 единиц лесопожарной техники.

«В рамках этого нацпроекта осталось получить в этом году шесть лесопатрульных комплексов на базе автомобилей УАЗ «Фермер». До 20 августа они уже поступят на территорию», - рассказал Олег Черней.

Кроме того, закупались также вездеходы, чтобы ездить по болотам.

«Их можно прицепить к легковому автомобилю и перевезти в любую точку. Такая техника позволяет значительно менять показатели», - отметил Черней.

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