99,9% лесных пожаров в Псковской области происходят по вине людей

15:06, 10 августа 2020, ПАИ

В 99,9 % случаев причиной лесных пожаров в Псковской области является деятельность людей. Об этом рассказал директор Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.

Возгорание в лесу может произойти из-за хозяйственной деятельности человека или по вине отдыхающих.

«Псковская область – это такая территория, для которой не характерно то, что мы видим в Якутии, Сибири, на Дальнем Востоке, - отметил Олег Черней. - У нас явление «сухой грозы» было в последний раз 12 лет назад, когда было возгорание от удара молнии при отсутствии дождя».

Специалист отметил, что иногда пожар начинается из-за упавшего дерева, которое рвет линию электропередачи.

Также директор Противопожарного лесного центра Псковской области сообщил, что почва в лесу сейчас сухая, а дожди, которые выпадают в регионе, смачивают верхний слой лишь на 5-10 сантиметров. «Важно, чтобы люди себя адекватно вели в лесу», - подчеркнул собеседник.