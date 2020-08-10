Квадрокоптеры помогут следить за лесными пожарами в Псковской области

15:20, 10 августа 2020, ПАИ

В Противопожарный лесной центр Псковской области доставили первый специальный квадрокоптер, который поможет операторам следить за лесными пожарами. Об этом в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа рассказал директор центра Олег Черней.

Новое оборудование уже поступило в учреждение, но его пока не запускали, на этой неделе предстоит обучение персонала. «Все сотрудники должны освоить новую технику, чтобы это стало не редкостью, а обыденностью», - отметил собеседник.

Квадрокопторы со специализированным программным обеспечением будут показывать обстановку на пожаре и предоставлять другие данные о возгорании оператору или же контролировать пожарную ситуацию.

Всего в противопожарном центре должно появиться 15 беспилотников в 11 подразделениях. «Это уже совсем другие возможности, серьезная детализация», - объяснил Олег Черней.