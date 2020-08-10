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Общество

Территорию у школ №18 и №11 в Пскове оценили общественники

Общественники оценили территорию у школ №18 и №11 в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В Пскове в рамках акции «Дорога к школе» активисты партии провели очередной рейд по мониторингу школьных и прилегающих к ним территорий на предмет их безопасности для нахождения детей. Объектами проверки стали школы №18 и №11.

В выезде приняли участие член фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Сергей Колосов и активисты партии.

Участники рейда отметили, что в школе №18 установлена современная воркаут-площадка, присутствует ограждение от проезжей части, в надлежащем состоянии находится хоккейная коробка, отремонтированы тротуары, территория школы огорожена крепким забором. Кроме того, оборудован пешеходный переход.

«Мы обратили внимание, что возле пешеходного перехода находится аварийное дерево, которое закрывает обзор водителям, создавая тем самым опасность для пешеходов. Также в случае непогоды и сильных порывов ветра оно может упасть, создав аварийную ситуацию. Аварийное дерево необходимо спилить. Я лично возьмусь за этот вопрос», - прокомментировал Сергей Колосов.

Следующим объектом выезда стала школа №11. Общественники обратили внимание, что пешеходный переход, ведущий к школе, не оборудован согласно нормам – отсутствует твёрдое асфальтовое покрытие на подходе к проезжей части. Сергей Колосов заверил, что данная проблема также не останется без внимания и будет взята под личный контроль.

В остальном школа полностью соответствует всем необходимым требованиям: тротуары в отличном состоянии, установлены забор на территории школы и ограждение от проезжей части, во дворе школы имеется большое количество зеленых насаждений и клумб, оборудована воркаут-площадка, спилены все аварийные деревья. Общественники предложили произвести санитарную обрезку веток тополя, свисающих через забор.

В Пскове в рамках партпроектов «Безопасные дороги» и «Крепкая семья» активисты партии проверили уже 20 школ.

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