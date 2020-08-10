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Общество

2,6 тысячи тонн фруктов и ягод прошли фитосанитарный контроль в Псковской области в июле

В июле 2020 года 2,6 тысячи тонн фруктов и ягод прошли фитосанитарный контроль в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В июле 2020 года в фитосанитарном контрольном пункте Убылинка, расположенном на российско-латвийском участке государственной границы в Псковской области, проконтролировали ввоз 2,6 тысячи тонн ягод и фруктов.

Партии свежей ежевики, голубики, черники, земляники, крыжовника, красной и черной смородины, вишни, черешни, а также яблок, персиков, нектаринов, слив и груш следовали из Сербии для реализации на территории Санкт-Петербурга.

Все партии продукции растительного происхождения прошли карантинный фитосанитарный контроль инспекторов управления Россельхознадзора, после успешного прохождения которого были отправлены в реализацию.

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