2,6 тысячи тонн фруктов и ягод прошли фитосанитарный контроль в Псковской области в июле

15:33, 10 августа 2020, ПАИ

В июле 2020 года 2,6 тысячи тонн фруктов и ягод прошли фитосанитарный контроль в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В июле 2020 года в фитосанитарном контрольном пункте Убылинка, расположенном на российско-латвийском участке государственной границы в Псковской области, проконтролировали ввоз 2,6 тысячи тонн ягод и фруктов.

Партии свежей ежевики, голубики, черники, земляники, крыжовника, красной и черной смородины, вишни, черешни, а также яблок, персиков, нектаринов, слив и груш следовали из Сербии для реализации на территории Санкт-Петербурга.

Все партии продукции растительного происхождения прошли карантинный фитосанитарный контроль инспекторов управления Россельхознадзора, после успешного прохождения которого были отправлены в реализацию.