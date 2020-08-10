Полиция продолжает розыск пропавшего великолучанина Евгения Степанова

15:38, 10 августа 2020, ПАИ

В Великих Луках полиция продолжает разыскивать 31-летнего Евгения Степанова. С 4 августа 2019 года его местонахождение неизвестно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые короткие, глаза светло-серые. Был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, полиция просит обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.