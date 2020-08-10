Серебряный перстень эпохи викингов обнаружили псковские археологи
Псковские археологи обнаружили серебряный перстень эпохи викингов. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.
«Незаметно количество индивидуальных находок на раскопе на поселении Горожане приближается к двумстам», - рассказали специалисты.
В одной из ям X века был извлечён серебренный широкосерединный перстень с завязанными концами.
«Щиток перстня украшен орнаментом «волчий зуб», - отметили археологи, добавив, что такие перстни характерны для финального этапа эпохи викингов.
Специалисты также отметили сохранность находки.