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Общество

Серебряный перстень эпохи викингов обнаружили псковские археологи

Псковские археологи обнаружили серебряный перстень эпохи викингов. Соответствующую информацию в своём аккаунте в Instagram разместил Археологический центр Псковской области.

«Незаметно количество индивидуальных находок на раскопе на поселении Горожане приближается к двумстам», - рассказали специалисты.

В одной из ям X века был извлечён серебренный широкосерединный перстень с завязанными концами.

«Щиток перстня украшен орнаментом «волчий зуб», - отметили археологи, добавив, что такие перстни характерны для финального этапа эпохи викингов.

Специалисты также отметили сохранность находки.

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