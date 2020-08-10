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Общество

Мобильная связь появится в деревнях Красногородского района

Фото: газета "Заря".

Вышки сотовой связи установили в двух деревнях Красногородского района – Влёсно и Ильинское, частично связь будет доступна в соседних Лукино и Платишино, пишет газета «Заря».

Установка базовых станций в Ильинском и Влёсно обошлась областному бюджету в 300 тысяч рублей. Работы проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Фото: газета "Заря".

10 августа Красногородский район посетил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев. «Полтора года мы разрабатывали нормативно-правовую базу, и вот наконец-то у нас реализован первый контракт, думаю, что успешно, - отметил Денис Матвеев. - Благодаря установленному оборудованию у нас будет доступна сотовая связь в деревнях Влёсно и Ильинское (и частично – в Лукино и Платишино). Следующие вышки планируются в Дновском и Пушкиногорском районах. Чтобы покрыть 100 % территории Псковской области сотовой связью 4 G, нам нужно установить порядка 90 базовых станций. К 2024 году по национальному проекту 87 % населения региона должно быть обеспечено доступом к сети Интернет».

Фото: газета "Заря".

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