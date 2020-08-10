Михаил Ведерников занял 21-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram

16:28, 10 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занимает 21-е место в рейтинге активности глав субъектов РФ в Instagram. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 3 по 9 августа, равняется 22. В своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 21 пост, выставил две «истории».

Лидирует в рейтинге временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский с индексом 80,5. Второе место занял временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. На третьей строчке расположился губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.