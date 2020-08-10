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Общество

Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе

Фото: "Подслушано Струги Красные".

Водолазы аварийно-спасательной службы ведут поиски человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе, сообщил Псковскому агентству информации источник в правоохранительных органах.

Фото: "Подслушано Струги Красные".

Вчера, 9 августа, на берегу озера обнаружили одежду, принадлежащую неизвестному. Владельца вещей вблизи не было.

Фото: "Подслушано Струги Красные".

К делу подключились полицейские. В кармане одежды правоохранители нашли банковскую карту. Чтобы отыскать хозяина вещей, они попытались связаться с владельцем карты. Выяснилось, что две недели назад мужчина потерял банковскую карту и заблокировал ее. Как она оказалась у пропавшего человека, неизвестно.

Фото: "Подслушано Струги Красные".

По просьбе следственных органов спасатели проводят водолазные работы в данной местности. Поиски пока не дали результатов.

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