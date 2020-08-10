Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе

16:28, 10 августа 2020, ПАИ

Водолазы аварийно-спасательной службы ведут поиски человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе, сообщил Псковскому агентству информации источник в правоохранительных органах.

Вчера, 9 августа, на берегу озера обнаружили одежду, принадлежащую неизвестному. Владельца вещей вблизи не было.

К делу подключились полицейские. В кармане одежды правоохранители нашли банковскую карту. Чтобы отыскать хозяина вещей, они попытались связаться с владельцем карты. Выяснилось, что две недели назад мужчина потерял банковскую карту и заблокировал ее. Как она оказалась у пропавшего человека, неизвестно.

По просьбе следственных органов спасатели проводят водолазные работы в данной местности. Поиски пока не дали результатов.