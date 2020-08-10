Территорию мемориала Александра Матросова благоустроили в Локнянском районе

16:35, 10 августа 2020, ПАИ

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В Локнянском районе общественники благоустроили территорию мемориала Александра Матросова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В рамках проекта «Историческая память» активисты и сторонники «Единой России» провели благоустройство территории мемориала Героя Советского Союза Александра Матросова в деревне Чернушки Локнянского района. Общественники убрали территорию вокруг памятника, очистив её от сухих веток и мусора, скосили траву.

«Акции по уборке и благоустройству территорий у памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, мы проводим регулярно. Вся эта работа – дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны и вклад в сохранение исторического наследия нашей страны. Я считаю, что данного рода мероприятия очень полезны, так как наше поколение не должно забывать о важности таких мест памяти о наших героях. Отношение к памятникам павшим героям демонстрирует подрастающему поколению наше отношение к прошлому. Мы должны сохранить память о военных годах», - отметил секретарь Локнянского местного отделения партии Борис Дьяконов.

Александр Матросов, чьё имя носит мемориал, погиб на этом месте 27 февраля 1943 года. В бою с немецко-фашистскими захватчиками 19-летний герой совершил бессмертный подвиг. Заслонив собой амбразуру пулеметного дзота, он обезопасил идущих в бой товарищей. Его подвиг повторили затем более 300 человек. Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.