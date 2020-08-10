Эксперт составила портрет туриста, приезжающего в Псковскую область

17:22, 10 августа 2020, ПАИ

Псковские туроператоры в условиях пандемии все чаще работают с туристами-индивидуалами. Портрет путешественника, приезжающего в Псковскую область, составила в эфире ПАИ-live председатель Псковского областного союза туриндустрии, руководитель бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

На карантине Псковскую область чаще посещают столичные жители. Как правило, по словам эксперта, это семьи с детьми. От путешествия туристы ждут интересной программы: им недостаточно увидеть достопримечательности, они стараются посетить красивые природные объекты, а также частные сельские музеи. В небольших музеях Псковской области столичных жителей больше интересует беседа с его владельцем.

«Туристы-индивидуалы стали для нас золотой жилой – они костяк наших туристических групп», - отметила Светлана Баранова.