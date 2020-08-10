Светлана Баранова рассказала о тратах туристов в Псковской области
О тратах туристов в Псковской области рассказала директор туркомпании «Континент» Светлана Баранова в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.
«Уровень трат туристов такой же, - отметила Светлана Баранова. – Даже стали больше покупать сувениров».
По словам спикера, особое внимание туристов привлекают аутентичные псковские сувениры – снеток, мармелад или пряники.
«Даже китайские сувениры возле Кремля пользуются популярностью у школьных групп, - рассказала Светлана Баранова. – Рынок насытился массовыми товарами, и никто не хочет покупать тарелки, ложки или кружки, но в Пскове можно найти всё – вплоть до вяленых огурцов».