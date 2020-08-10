0
17:30
Более 400 детей посетят Псков, Изборск и Печоры в рамках программы «Творческие люди»
17:15
Зачем едут в Псковскую область – ПАИ-live со Светланой Барановой
16:51
ФОТОФАКТ: Ливень с градом обрушился на Порховский район
16:28
Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе
16:28
Михаил Ведерников занял 21-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
16:18
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медицинским работникам
15:58
Опубликован шестой том книги «Солдаты Победы»
Еще новости
Общество

Золотая набережная Пскова напоминает туристам немецкий город

Путешественники, которые возвращаются в Псковскую область спустя какое-то время, отмечают, что город преображается. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, руководитель бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Светлана Баранова поделилась, что ее коллега из федерации рестораторов и отельеров, живущий в Германии, гуляя по Золотой набережной в Пскове, отметил, что чувствует, как будто снова попал в немецкий город.

При этом, по словам эксперта, бывают случаи, когда туристы делают замечания по поводу неблагоустроенных территорий или мусора. «С другой стороны, туристы замечают, как изменяется город. Варлаамовская башня сейчас великолепно выглядит, это говорит о том, что о городе заботятся и восстанавливают памятники. На улице Леона Поземского идет долгий ремонт, но люди понимают, что потом будет красота», - рассказала собеседница.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Более 400 детей посетят Псков, Изборск и Печоры в рамках программы «Творческие люди»
10 августа 2020
Более 400 детей посетят Псков, Изборск и Печоры в рамках программы «Творческие люди»
Зачем едут в Псковскую область – ПАИ-live со Светланой Барановой
10 августа 2020
Зачем едут в Псковскую область – ПАИ-live со Светланой Барановой
ФОТОФАКТ: Ливень с градом обрушился на Порховский район
10 августа 2020
ФОТОФАКТ: Ливень с градом обрушился на Порховский район
Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе
10 августа 2020
Водолазы ищут человека в озере Керосинец в Стругокрасненском районе
Михаил Ведерников занял 21-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
10 августа 2020
Михаил Ведерников занял 21-е место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медицинским работникам
10 августа 2020
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медицинским работникам
Опубликован шестой том книги «Солдаты Победы»
10 августа 2020
Опубликован шестой том книги «Солдаты Победы»
Серебряный перстень эпохи викингов обнаружили псковские археологи
10 августа 2020
Серебряный перстень эпохи викингов обнаружили псковские археологи

Идет загрузка...