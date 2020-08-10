Золотая набережная Пскова напоминает туристам немецкий город

17:24, 10 августа 2020, ПАИ

Путешественники, которые возвращаются в Псковскую область спустя какое-то время, отмечают, что город преображается. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, руководитель бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

Светлана Баранова поделилась, что ее коллега из федерации рестораторов и отельеров, живущий в Германии, гуляя по Золотой набережной в Пскове, отметил, что чувствует, как будто снова попал в немецкий город.

При этом, по словам эксперта, бывают случаи, когда туристы делают замечания по поводу неблагоустроенных территорий или мусора. «С другой стороны, туристы замечают, как изменяется город. Варлаамовская башня сейчас великолепно выглядит, это говорит о том, что о городе заботятся и восстанавливают памятники. На улице Леона Поземского идет долгий ремонт, но люди понимают, что потом будет красота», - рассказала собеседница.