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Общество

Более 400 детей посетят Псков, Изборск и Печоры в рамках программы «Творческие люди»

Фото Андрея Степанова

В рамках программы «Творческие люди» Псков, Изборск и Печоры посетят более 400 детей. Об этом рассказала директор туркомпании «Континент» Светлана Баранова в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.

«Нашему региону в четвёртый раз достался проект «Творческие люди», в рамках нацпроекта «Культура» организовываются поездки для творческих детских коллективов по регионам страны», - рассказала Светлана Баранова.

В 2016, 2018 и 2019 годах дети посещали Пушкинский заповедник и Великий Новгород.

«В этом году двухдневная программа, в которую входит посещение Пскова, Изборска и Печор, - рассказала Баранова. – Также Власьевский угол, экскурсия по театру».

Программа в этом году начнётся в августе с приёма детей из Псковской области.

«Детям из Локнянского и Куньинского районов так же далеко до Пскова, как до Москвы, - добавила Светлана Баранова. – Будет 484 ребёнка из разных районов области, всего по этой программе планируется принять 1 155 детей».

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