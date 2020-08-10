18 контейнеров для ТКО установили в Невеле

17:34, 10 августа 2020, ПАИ

В Невеле установили 18 дополнительных евроконтейнеров объёмом 1,1 кубометра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Новые пластиковые ёмкости для ТКО размещены на улицах Чеботарева, Колхозной, Кутузова, Толстого, Красноармейской, Лесной, Есенина, Герцена, Зелёной, в пер. Фрунзе и включены в график вывоза по понедельникам, средам и пятницам. Также баки появились на улицах Великолукской и Кирова, 21, их будут вывозить по четвергам. ТКО из дополнительного контейнера, установленного на улице Дорожной, будут забирать каждый вторник и четверг еженедельно. Они сменили старые железные баки по 0,75 кубометра.

На сегодняшний день в Невеле установлены более 250 контейнеров. Они размещаются в оборудованных местах накопления, определенных органами местного самоуправления.