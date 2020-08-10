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Общество

Коронавирусом, холерой и туберкулёзом можно заразиться через кальян

Курение кальяна несет в себе опасность распространения не только коронавируса, но и других серьезных заболеваний даже при использовании одноразовых мундштуков, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

«Кальян является популярным видом отдыха во время отпуска. Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе большое количество опасностей, и, в первую очередь, речь идет о новой коронавирусной инфекции COVID-19, - отмечается в сообщении. - Кроме того, плохая обработка колб кальяна может нести риски распространения не только коронавируса, но и туберкулеза, холеры и иных опасных заболеваний».

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян объяснила, почему кальян опасен для здоровья человека.

Кальянный дым токсичен, так как содержит никотин, канцерогенные вещества, токсины и тяжелые металлы. А токсичные вещества способны вызвать сердечно-сосудистые, бронхолегочные заболевания и злокачественные новообразования. Более того, курильщики кальяна за одну кальянную сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет. Доказано, что за час курения кальяна человек потребляет в 100–200 раз больше отравляющих и канцерогенных веществ и СО, чем за время выкуривания одной  сигареты.

Исследования показывают, что у курильщиков кальяна повышается артериальное давление, возникают другие острые сердечно-сосудистые реакции, нарушение функции дыхания и толерантности к физическим нагрузкам, чаще возникают воспаления легких, обмороки и острые отравления угарным газом.

При этом курение кальяна, так же, как курение сигарет, вызывает привыкание и зависимость.

«При курении кальяна, даже при использовании одноразовых мундштуков, высок риск заражения респираторными инфекциями, включая COVID-19 и другие вирусные инфекции и туберкулез, так как бактерии и вирусы успешно обитают и размножаются в трубках и шлангах кальянов», - рассказала специалист.

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