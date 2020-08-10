Эксперт рассказал, когда восстановится мировая индустрия туризма

18:26, 10 августа 2020, ПАИ

О том, когда восстановится индустрия туризма, рассказал исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер, пишет РИА «Новости».

На восстановление мировой индустрии туризма потребуется минимум два года.

«Наш последний отчёт показывает, что, как ожидается, число путешествий в Европу будет как минимум на 54 % ниже в 2020 году по сравнению с 2019 годом», – отметил Эдуардо Сантандер.

Восстановления ожидают уже в 2021 году, но мировая туристическая экономика будет восстановлена лишь к 2022 году.

Туристический сектор в Европе может потерять от 14,2 до 29,5 миллиона рабочих мест в нынешнем году.

Восстановление поездок по всем направлениям во всём мире будет зависеть от экономических факторов, скорости снятия ограничений на поездки, здоровья авиационной отрасли и от степени непринятия риска потенциальными путешественниками, добавил эксперт.