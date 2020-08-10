Умение плавать необязательно: Псковский вейк-парк активно принимает детей

19:48, 10 августа 2020, ПАИ

Псковский вейк-парк активно принимает детей любого возраста для занятий вейкбордингом.

В вейк-парке на доску встают не только взрослые, но и дети дошкольного возраста. Шестилетний Витя Селиванов встал на доску недавно, но уже полноценно тренируется.

Все дети, как и остальные райдеры, получают на время заездов термокостюм, шлем и спасательный жилет. Умение плавать желательно, но необязательно. Поставить на доску можно кого угодно, отмечают тренеры. Главное, чтобы ребёнок не боялся.

Вейк-парк в Пскове предлагает также и другие развлечения для посетителей.