0
20:47
В Псковской области задержали начальника пожарной части, заставлявшего отдавать ему премии
20:05
Огромная терраса появилась на набережной реки Псковы
19:48
Умение плавать необязательно: Псковский вейк-парк активно принимает детей
19:44
Четыре посылки по 20 кг прислали в псковский Детский фонд из Германии
19:11
Читальные залы псковского госархива открылись для посещения
19:00
Билл Гейтс считает, что мир преодолеет коронавирус через 2,5 года
18:01
До +27 градусов ожидается в Псковской области 11 августа
Еще новости
Общество

Умение плавать необязательно: Псковский вейк-парк активно принимает детей

Псковский вейк-парк активно принимает детей любого возраста для занятий вейкбордингом.

В вейк-парке на доску встают не только взрослые, но и дети дошкольного возраста. Шестилетний Витя Селиванов встал на доску недавно, но уже полноценно тренируется.

Все дети, как и остальные райдеры, получают на время заездов термокостюм, шлем и спасательный жилет. Умение плавать желательно, но необязательно. Поставить на доску можно кого угодно, отмечают тренеры. Главное, чтобы ребёнок не боялся.

Вейк-парк в Пскове предлагает также и другие развлечения для посетителей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Псковской области задержали начальника пожарной части, заставлявшего отдавать ему премии
10 августа 2020
В Псковской области задержали начальника пожарной части, заставлявшего отдавать ему премии
Огромная терраса появилась на набережной реки Псковы
10 августа 2020
Огромная терраса появилась на набережной реки Псковы
Умение плавать необязательно: Псковский вейк-парк активно принимает детей
10 августа 2020
Умение плавать необязательно: Псковский вейк-парк активно принимает детей
Четыре посылки по 20 кг прислали в псковский Детский фонд из Германии
10 августа 2020
Четыре посылки по 20 кг прислали в псковский Детский фонд из Германии
Читальные залы псковского госархива открылись для посещения
10 августа 2020
Читальные залы псковского госархива открылись для посещения
Билл Гейтс считает, что мир преодолеет коронавирус через 2,5 года
10 августа 2020
Билл Гейтс считает, что мир преодолеет коронавирус через 2,5 года
До +27 градусов ожидается в Псковской области 11 августа
10 августа 2020
До +27 градусов ожидается в Псковской области 11 августа
Более 1 000 детей посетят Псков, Изборск и Печоры в рамках программы «Творческие люди»
10 августа 2020
Более 1 000 детей посетят Псков, Изборск и Печоры в рамках программы «Творческие люди»

Идет загрузка...