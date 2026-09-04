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Общество

Социальный контракт для ветеранов: возможности и нюансы обсудили в Печорах

В кадровых центрах «Работа России» действует система помощи ветеранам боевых действий: здесь помогают определиться с направлением, найти подходящую работу, пройти переобучение или зарегистрироваться в качестве самозанятого. Об этом ПАИ сообщили в областном центре занятости.

Фото: областной центр занятости

4 сентября в Печорском реабилитационном центре для ветеранов боевых действий состоялась встреча с сотрудниками кадрового центра «Работа России», представителями Молодёжного кадрового центра и специалистом министерства социальной защиты.

«Поддержка ветеранов СВО и их семей — важнейшее направление в деятельности «Работы России» - отметила на встрече Наталия Мозговая, директор ГКУ ПО «Областной центр занятости населения».

В ходе встречи участники активно задавали вопросы, касающиеся практического применения социального контракта. Один из присутствующих поинтересовался, может ли он использовать средства контракта для ведения деятельности на земельном участке, который принадлежит его родственнице. Также звучали вопросы о механизме получения выплат — в частности, как именно и когда перечисляются средства. Отдельное внимание было уделено обязательствам получателя: участников интересовало, придётся ли возвращать деньги в случае, если бизнес-план не будет реализован или предприниматель передумает заниматься выбранным делом. Все эти вопросы были подробно разобраны специалистами в ходе встречи.

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