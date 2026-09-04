Тонны опасных кормов для кошек и собак обнаружили на псковской границе
Партии кормов для кошек и собак проверили при ввозе через российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Две партий кормов для непродуктивных животных ввозились в Россию с территории Белоруссии.
Во время документарных проверок сотрудники ведомства установили, что партии корма перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара.
Перемещение 3,5 тонны кормов для животных по таможенной территории ЕЭС запретили, товары возвратили в Белоруссию.
Ранее сообщалось, что три партии молока и колбасных изделий запретили ввозить в Псковскую область.
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