Приёмка трёх отремонтированных улиц состоялась в Острове

18:42, 10 августа 2020, ПАИ

В Острове состоялась приёмка трёх отремонтированных улиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Улицы Пригородная, Балтийская и Рымара были отремонтированы на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Приведением дорог в нормативное состояние занималась компания ООО «ДорСтройСервис» по контракту с администрацией Островского района. На ремонт трёх объектов из областного бюджета было выделено около 24 млн рублей.

Протяжённость улицы Пригородной составляет 758 метров. На проезжей части площадью более 5,5 тыс. кв. м восстановлено двухслойное асфальтобетонное покрытие. Из асфальтобетона также выполнены съезды. Их площадь составила более 700 кв. метров. Кроме того, заасфальтированы тротуары, заменён бортовой камень, укреплены обочины, отремонтированы колодцы, нанесена дорожная разметка со светоотражающими материалами.

На улице Балтийской привели в порядок 650 метров дорожного полотна. Площадь асфальтобетонного покрытия составила более 4 тысяч квадратных метров. На гравийном участке дороги перед укладкой асфальта подрядная организация провела комплекс работ по устройству дорожного основания. Также заасфальтированы примыкания к дороге, съезды к жилым домам выполнены из песчано-гравийно-щебёночной смеси, укреплены обочины. Кроме того, в рамках контракта подрядчик отремонтировал 37 водопропускных труб, две из которых находятся по основному ходу, шесть – на примыканиях и 29 – на съездах к домам. В ходе обустройства установили 18 сигнальных столбиков и нанесли разметку термопластиком и краской.

На улице Рымара восстановили около 200 метров дорожного покрытия. Здесь также выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоёв из асфальтобетона, асфальтирование пешеходных дорожек и тротуаров, замена бортового камня, ремонт съездов.