Билл Гейтс считает, что мир преодолеет коронавирус через 2,5 года

19:00, 10 августа 2020, ПАИ

Через 2,5 года мир преодолеет коронавирус, считает Билл Гейтс, пишет РИА «Новости».

Основатель Microsoft Билл Гейтс отметил, что справиться с коронавирусом мир сможет лишь к концу 2022 года.

По словам миллиардера, пандемия существенно замедлила прогресс поиска лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ.

«Уйдут годы, прежде чем мы вернёмся к тому состоянию, в котором находились в начале 2020 года. Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы», – добавил Гейтс.

По данным на 10 августа, в мире коронавирусом заражено 19,6 млн человек. Жертвами стали свыше 727 тысяч человек. В России COVID-19 заразились 892 654 человека.