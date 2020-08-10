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Билл Гейтс считает, что мир преодолеет коронавирус через 2,5 года

Фото Дарьи Хватковой.

Через 2,5 года мир преодолеет коронавирус, считает Билл Гейтс, пишет РИА «Новости».

Основатель Microsoft Билл Гейтс отметил, что справиться с коронавирусом мир сможет лишь к концу 2022 года.

По словам миллиардера, пандемия существенно замедлила прогресс поиска лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ.

«Уйдут годы, прежде чем мы вернёмся к тому состоянию, в котором находились в начале 2020 года. Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы», – добавил Гейтс.

По данным на 10 августа, в мире коронавирусом заражено 19,6 млн человек. Жертвами стали свыше 727 тысяч человек. В России COVID-19 заразились 892 654 человека.

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