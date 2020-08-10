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Общество

Читальные залы псковского госархива открылись для посещения

Для посещения открылись читальные залы псковского госархива. Об этом Государственный архив Псковской области сообщил в своём Instagram.

Госархив сообщил, что читальные залы открывают с учётом требований безопасности, наличие медицинской маски обязательно.

Для посещения необходима предварительная запись:

– читальный зал по адресу г. Псков, ул. Петрова, 1 – (8 8112) 53-56-86 (количество пользователей ограничено: не более шести человек одновременно);

– читальный зал по адресу г. Псков, улица Госпитальная, 3 – (8 8112) 58-60-58 (не более трёх человек);

– читальный зал по адресу г. Великие Луки, улица Лизы Чайкиной, 17а – (8 81153) 3-80-58 с 10:00 до 16:00 (не более четырёх человек).

Запись для работы в читальном зале по электронной почте и иным каналам связи не ведётся.

Один человек может посещать читальный зал не чаще трёх раз в неделю. Вводятся ограничения на количество выдаваемых и находящихся одновременно в пользовании дел и документов – до 10 единиц хранения (общим объёмом не более 750 листов управленческой документации или не более 250 листов документов личного происхождения).

Во время непосредственной работы с документами не допускается использование кожных антисептиков и дезинфицирующих салфеток.

Режим работы читальных залов: в понедельник, вторник, среду и четверг – с 10:00 до 12:30 и с 13:30 до 16:00. Пятница – санитарный день.

Во время санитарного перерыва пользователи обязаны покидать помещение читального зала.

Приостанавливаются работы по самостоятельному копированию документов и печатных изданий собственными техническими средствами.

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