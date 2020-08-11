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9-летний ребёнок попал под колёса автомобиля в Острове

В Острове под колёса автомобиля попал ребёнок. ДТП произошло 10 августа, сообщили в УГИБДД МВД России по Псковской области.

10 августа около 18:57 у дома № 28 на улице Калинина в Острове 30-летняя женщина за рулём Subaru совершила наезд на 9-летнего ребёнка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок госпитализирован с ушибами и ссадинами. Водитель была в трезвом состоянии. По данному факту проводится проверка.

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