ФАС считает, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке приложений

21:10, 10 августа 2020, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала компанию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом пишет ТАСС.

«Комиссия ФАС установила, что компания Apple злоупотребила доминирующим положением по отношению к разработчикам мобильных приложений родительского контроля и ограничила конкуренцию на рынке распространения приложений для мобильных устройств, функционирующих под управлением операционной системы iOS», – говорится в сообщении службы. Кроме того, Apple оставила за собой право отклонять и не допускать в App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям.

Компании выдадут предписание устранить нарушения.

Однако Apple не согласна с решением ФАС и намерена его оспорить. «Мы с уважением относимся к Федеральной антимонопольной службе России, но мы не согласны с их решением и планируем подать апелляцию», – заявили представители Apple.

ФАС возбудила дело в отношении Apple в августе 2019 года по жалобе «Лаборатории Касперского». «Правонарушение выразилось в проведении компанией Apple начиная с октября 2018 года последовательной политики ограничения инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена», – указали в ФАС.

Проведение такой политики по времени совпало с выходом предустановленного приложения Screen Time американской корпорации, которое обладает сходным с приложениями родительского контроля функционалом. По мнению ФАС, это может говорить о том, что Apple применяет неопределённые требования к программному обеспечению разработчиков. В этих действиях антимонопольная служба видит признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.